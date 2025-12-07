El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en niveles elevados a lo largo del día. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, pero la constante presencia de humedad en el ambiente, que rondará el 90%, puede hacer que la sensación de incomodidad sea mayor. Los habitantes y visitantes de la isla deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en su punto máximo, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento se mantendrán entre 43 y 59 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan adecuadamente para el frío y el viento, y tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, pero la combinación de viento y humedad puede hacer que se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día nublado y fresco, con alta probabilidad de lluvias ligeras y vientos fuertes. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.