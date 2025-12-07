El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en varios momentos del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 15 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente fresco se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante el resto del día. Esta combinación de factores puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 25 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que avance la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se espera que la lluvia sea más frecuente. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no generarán inconvenientes significativos.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado del sur. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable llevar un paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes. La jornada finalizará con un ocaso a las 18:04, marcando el cierre de un día caracterizado por la inestabilidad del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.