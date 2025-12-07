El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa persista, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 16 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 14 grados, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 79% y el 94%, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a recibir lluvias, aunque se anticipa que la cantidad de precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los habitantes de Gondomar que se vistan adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas, con temperaturas frescas y un viento moderado. Los ciudadanos deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en ciertos momentos, especialmente durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.