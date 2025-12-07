El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Durante estos intervalos, se espera que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 12 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 14 grados en algunos momentos. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 81% y el 98%. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 60 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes de Forcarei vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A pesar de la probabilidad de tormentas, que se estima en un 5% en las horas de la tarde, no se anticipan eventos severos. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos moderados. Se sugiere a la población que tome precauciones si planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.