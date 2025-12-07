El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá estable en 13 grados, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que generará una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente a 12 grados en las horas centrales, aunque se espera que se mantenga en torno a los 13 grados durante la mayor parte de la jornada.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar, ya que se prevé una lluvia escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de lluvia es del 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de A Estrada necesiten paraguas al salir de casa. La lluvia se concentrará principalmente en la mañana y podría continuar de manera intermitente durante la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja, con un 5% de posibilidad en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede aumentar.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día invernal y lleven consigo ropa adecuada y paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.