El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A partir de las 03:00 horas, se prevé que la lluvia comience a hacer acto de presencia, aunque se espera que sea escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en los periodos más lluviosos. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cuntis necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque seguirá siendo alta, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, en ocasiones, incomodidad. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica no mostrará cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 14 grados, mientras que la humedad seguirá siendo un factor predominante.

El ocaso se producirá a las 18:01, momento en el que la oscuridad comenzará a cubrir Cuntis, y las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la nubosidad. En resumen, el día se presenta como uno ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben ser planificadas con precaución, teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.