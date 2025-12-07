El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La precipitación será un factor importante a tener en cuenta, ya que se prevé que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia en varios periodos del día. La lluvia será escasa, pero constante, lo que podría generar un ambiente húmedo y algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a salir. Las ráfagas de viento podrían ser especialmente notables en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución.

A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de probabilidad en los periodos de la mañana y la tarde, y un 95% en la franja horaria de la tarde-noche. Sin embargo, no se esperan tormentas, lo que significa que, aunque la lluvia será un inconveniente, no habrá condiciones climáticas severas que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un viento notable del sur. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los residentes que tomen precauciones si deben salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.