El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores del 93% al inicio del día, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no variarán significativamente. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, y el cielo seguirá cubierto, con probabilidad de lluvias ligeras que se registrarán en varios periodos. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que rondan los 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en algunos momentos de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 35 km/h, alcanzando rachas de hasta 40 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Durante la tarde, se espera que el viento mantenga su dirección y velocidad, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se mantenga adecuada, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla en algunos momentos. La salida del sol está programada para las 08:47, mientras que el ocaso será a las 18:01, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar.

A lo largo del día, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación general será de frescor debido a la combinación de la humedad y el viento. La tarde se presentará similar a la mañana, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

En resumen, A Cañiza experimentará un día nublado y fresco, con lluvias escasas y un viento moderado del suroeste. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo húmedo y que lleven paraguas si planean salir, ya que las lluvias, aunque ligeras, son casi seguras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.