El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 85% durante la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 57 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras, donde la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Las rachas más fuertes se prevén entre las 14:00 y las 16:00 horas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. Las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad comenzará a descender hacia la noche, aunque seguirá siendo alta. El cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 18:03, momento en el que se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, hoy en Cangas se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de abrigo y precaución ante el viento, especialmente durante las horas de mayor actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.