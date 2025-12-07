El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que estas serán escasas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá, con valores que oscilan entre el 90% y el 100% en diferentes periodos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que sea intensa.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a un ambiente bastante húmedo. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, con velocidades que alcanzarán hasta 59 km/h en las horas más activas del día. El viento soplará del sur, lo que puede generar un ambiente ventoso y contribuir a la sensación de frío. Las rachas más fuertes se prevén entre las 11:00 y las 15:00 horas, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que es aconsejable estar atentos a las condiciones si se planea viajar.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y que tomen precauciones ante las condiciones de viento y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.