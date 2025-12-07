El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en la madrugada y manteniéndose cerca del 100% durante la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la mañana, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 28 km/h, alcanzando rachas de hasta 50 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La dirección del viento y su intensidad podrían también contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto ocurra de manera significativa.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 15 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La nubosidad seguirá siendo densa, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de que se produzcan chubascos ligeros no puede descartarse. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la combinación de la lluvia y la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo gris y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores y abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.