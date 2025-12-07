El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y algunas lluvias escasas. En particular, se espera que entre las 2 y las 3 de la madrugada se registren ligeras precipitaciones, acumulando hasta 0.2 mm. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 95%, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Bueu necesiten paraguas al salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras. La dirección del viento, predominantemente del sur, también influirá en la sensación térmica, haciendo que el frío se sienta más intenso.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, con ligeras variaciones. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado. Las precipitaciones continuarán siendo posibles, con un 90% de probabilidad entre las 7 y las 1 de la tarde, y un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Se anticipa que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, y es probable que los residentes de Bueu experimenten un ambiente húmedo y fresco. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también ofrecerá la oportunidad de disfrutar de la belleza del paisaje gallego en su estado más sereno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.