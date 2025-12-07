El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y nubosidad persistente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un día fresco. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren precipitaciones a lo largo del día. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos, pero la constante amenaza de lluvia puede hacer que los residentes se preparen para un día húmedo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y afectar la percepción del tiempo. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre, ya que el viento y la lluvia pueden hacer que las condiciones sean incómodas.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, con un ligero descenso hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras. El ocaso se producirá a las 18:01, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío se intensificará.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y tomar las medidas necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.