El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

El día de hoy, 7 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes periodos. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14-15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 84% y el 92%, lo que podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes, con valores que oscilan entre 0 y 0.1 mm en varios periodos. La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 90% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Baiona necesiten paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 14 y 29 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 43 km/h en los momentos más intensos, lo que podría generar una sensación de frío adicional y hacer que las condiciones se sientan más invernales. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas o al aire libre.

A lo largo del día, el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir breves momentos de claridad, aunque estos serán escasos. La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y posibles lluvias, así que es aconsejable estar atentos a las condiciones si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, Baiona experimentará un día fresco y nublado, con alta probabilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Los residentes deben prepararse para un tiempo invernal y considerar las condiciones al planificar sus actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.