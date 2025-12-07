El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de diciembre

Hoy, 7 de diciembre de 2025, As Neves se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm en varios momentos, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante. Los periodos de mayor probabilidad de lluvia se concentrarán entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 78% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur y suroeste. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 42 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de nubosidad variable. En la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche, aunque las nubes altas podrían persistir. La temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados por la tarde, antes de descender nuevamente a los 13 grados al caer la noche.

Es importante que los residentes de As Neves se preparen para un día de clima fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. Además, el viento podría hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que es aconsejable vestirse en capas para mantenerse cómodo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-06T20:52:11.