El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el suroeste a velocidades que alcanzarán hasta los 47 km/h en momentos puntuales. Este viento, junto con la alta humedad, podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en total a lo largo del día. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir, especialmente después de las 19:00, cuando se espera que las condiciones se estabilicen un poco.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es moderada, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, que se reduce al 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son descartables, su intensidad podría ser menor a medida que avanza el día.

Los momentos más frescos se prevén durante la mañana, con temperaturas que podrían bajar a 15 grados, mientras que por la tarde se espera que se mantengan en torno a los 16 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

El ocaso se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Los habitantes de Vilanova de Arousa deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de disfrutar de breves períodos de sol entre las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.