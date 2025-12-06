El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que la bruma se haga presente, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.6 mm, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias intermitentes.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 35 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 44 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones ventosas y lleven ropa adecuada para el tiempo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 30% durante la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en la franja horaria de 1 a 7 de la mañana.

A medida que el día avance, las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 15 grados y máximas que podrían alcanzar los 17 grados hacia el final de la tarde. La puesta de sol está programada para las 18:02, momento en el cual las condiciones meteorológicas podrían seguir siendo inestables, con la posibilidad de lluvias ligeras continuando hasta la noche.

En resumen, los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben estar preparados para un día de cielos cubiertos, con lluvias escasas y un viento notable del suroeste. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar atentos a las condiciones cambiantes y llevar un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.