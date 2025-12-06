El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, con una ligera disminución a 14 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, oscilando entre el 93% y el 96%. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 43 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean estar al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en combinación con la lluvia.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta también será notable, con un 70% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de las 13:00, la probabilidad de tormenta se reduce significativamente, lo que sugiere que la actividad eléctrica será menos probable en la segunda mitad del día.

En resumen, los habitantes de Vilaboa deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas. A medida que se acerque la tarde, es posible que las condiciones mejoren ligeramente, pero la posibilidad de lluvia persistirá.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.