El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una bruma ligera que podría dificultar la visibilidad en algunos tramos. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del mediodía, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 90%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que estén al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h, alcanzando rachas de hasta 50 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque no es seguro, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas. La combinación de la inestabilidad atmosférica y la alta humedad podría dar lugar a fenómenos convectivos, por lo que es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones.

A medida que se acerque la noche, las lluvias disminuirán, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 13 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda. En resumen, se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias y viento, y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.