El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los habitantes de la ciudad deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes, aunque la cantidad de agua acumulada no será significativa, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.8 mm en diferentes periodos.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 16 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas de la tarde y la noche. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, creará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 21 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta será notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 25% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no serán constantes, existe un riesgo significativo de que se produzcan en momentos puntuales, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La visibilidad se verá reducida en algunos momentos debido a la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que mantengan precaución al desplazarse.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y tormentas posibles, temperaturas suaves y vientos moderados. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.