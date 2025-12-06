El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con bruma en los periodos iniciales, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 15 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en los periodos más lluviosos. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, pero aún así se mantendrá por encima del 90%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Los vientos también podrían causar que las lluvias sean más intensas en ciertos momentos, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si las condiciones se vuelven más inestables.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.