El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en algunos periodos, especialmente entre las 8:00 y las 10:00 horas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango térmico, aunque fresco, será cómodo para las actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan adecuadamente para el tiempo y consideren la posibilidad de llevar un paraguas o impermeable.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán de carácter leve. Además, existe un 70% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 50% en la tarde y a un 35% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar alerta ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que avance el día, el cielo podría experimentar algunas variaciones, pero en general, se mantendrá cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con la debida preparación ante la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.