El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, rondando los 14 a 15 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente fresco se verá acompañado de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 97% a lo largo de la jornada. Esto generará una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de bruma en las horas centrales. La visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 14 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la actividad eléctrica no se espera que sea intensa, y las tormentas, si se producen, serán breves y localizadas.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.