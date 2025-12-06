El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta y lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 a 15 grados , proporcionando un día templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera densa y brumosa. Esto se verá reflejado en la visibilidad, que podría verse reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100% durante las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 46 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes de Soutomaior vestirse adecuadamente para el tiempo.

A lo largo del día, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm, aunque es importante estar preparados para posibles chubascos. La bruma también será un factor a considerar, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer, cuando la visibilidad puede verse más afectada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la tarde y cayendo a 0% durante la noche. Esto indica que, aunque hay un riesgo de tormentas al inicio del día, la situación mejorará a medida que avance la jornada.

Los momentos de mayor actividad meteorológica se concentrarán entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de Soutomaior tomen precauciones durante estos períodos, especialmente si planean salir. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

