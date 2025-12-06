El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen ligeramente, con precipitaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Las lluvias serán más notorias entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%. Durante este periodo, es recomendable llevar paraguas o impermeables, ya que las lluvias podrían ser intermitentes pero persistentes.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 46 km/h, principalmente del sector oeste y suroeste. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, coincidiendo con el aumento de la actividad de lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 01:00 y las 07:00 horas, disminuyendo a un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, hacia el final del día, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas mejorarán ligeramente hacia la noche.

La temperatura se mantendrá constante durante el día, con un leve aumento a 14 grados en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender a los 13 grados, y el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias deberían cesar.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al salir debido a las condiciones de viento y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.