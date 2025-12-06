El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que indican la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta situación persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 100% entre las 01:00 y las 07:00, y manteniéndose alta durante el resto del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.9 mm en la franja horaria de 09:00 a 10:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varias horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las zonas costeras.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 19 y 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que la tarde y la noche podrían ser más tranquilas en términos de actividad eléctrica.

El orto se producirá a las 08:49 y el ocaso a las 18:02, lo que significa que los días comienzan a acortarse, y la luz del día será limitada. En resumen, se recomienda a los residentes y visitantes de Sanxenxo prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.