El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 88% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 32 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas. Es importante tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% en la tarde y un 30% hacia la noche. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en la franja horaria de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, lo que sugiere un día fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma y tranquilidad para aquellos que busquen refugio en sus hogares o disfruten de la belleza de la naturaleza en un ambiente diferente.

