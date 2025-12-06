El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en total.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 91% hacia el final del día. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa impermeable y abrigada.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos, especialmente durante las horas de niebla y bruma, que se prevén en la mañana y la tarde. Esto podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas, por lo que se aconseja precaución al conducir.

A lo largo del día, se espera que la situación meteorológica se mantenga estable, con cielos cubiertos y la posibilidad de que la lluvia se intensifique en algunos momentos. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas y disminuyendo a un 0% hacia la noche.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar atentos a las condiciones climáticas y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.