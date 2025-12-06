El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán predominantes, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse a partir de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados a lo largo del día. Este rango térmico, aunque moderado, puede sentirse más fresco debido a la alta humedad relativa, que alcanzará niveles cercanos al 100% en algunas horas. La sensación térmica podría ser más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.7 mm en total durante el día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán intermitentes, por lo que habrá momentos en que el cielo se mantenga cubierto sin precipitación.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 47 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada. Se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre, ya que las rachas pueden ser intensas y podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

La salida del sol está programada para las 08:49, mientras que el ocaso se producirá a las 18:02, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia meteorológica. A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y alta probabilidad de lluvias. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.