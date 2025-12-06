El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante estas franjas horarias. Las precipitaciones esperadas son ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.8 mm en el periodo de 16:00 a 17:00.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío y un ambiente húmedo. La humedad relativa será especialmente alta en las primeras horas, lo que podría contribuir a la formación de brumas y nieblas en la zona.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 23 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, aunque con una tendencia a disminuir en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que no se puede descartar la posibilidad de tormentas eléctricas en la región.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y una alta humedad. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del suroeste aportará un toque de frescura al ambiente. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.