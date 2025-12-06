El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando a un 96% hacia el final de la jornada. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 48 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en bicicleta o a pie, ya que el viento podría dificultar el movimiento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% entre las 7 y las 1 de la tarde, y bajando a un 25% en la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en las horas más activas de la mañana.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias se reduzcan en intensidad hacia la tarde, con un cielo que podría despejarse ligeramente en las últimas horas del día. El ocaso se producirá a las 18:01, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.