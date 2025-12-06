El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será una constante, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto que traerá consigo lluvias escasas, especialmente durante la mañana y la tarde.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 02:00, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm. A lo largo del día, se prevén lluvias intermitentes, con un total de 5 mm de lluvia esperados hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Pontecesures necesiten paraguas y ropa impermeable.

La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 14 y 15 grados durante todo el día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío que podría ser incómoda para quienes estén al aire libre. La humedad comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero seguirá siendo notable.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. Se recomienda precaución, ya que las ráfagas de viento podrían ser más fuertes en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, no se pueden descartar, y los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La combinación de viento fuerte y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté preparada para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.