El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con ligeras variaciones que podrían llevarlas a 15 grados en algunos momentos. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% durante la mañana y la tarde, disminuyendo ligeramente hacia la noche.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la humedad y la lluvia. A medida que avance el día, el viento podría ir disminuyendo, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución en las carreteras.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podrían producirse algunos episodios de tormenta aislada, especialmente en la franja horaria de la mañana.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.