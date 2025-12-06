El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 0.8 mm en diferentes periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no se percibirá como frío extremo, gracias a la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h, y ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos puntuales. Esta situación podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en áreas expuestas. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente, aunque seguirá siendo notable.

La niebla también será un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las zonas rurales. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A lo largo de la tarde, aunque las lluvias continuarán siendo escasas, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados. La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en las horas centrales del día, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día de clima húmedo y nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los habitantes que se preparen para condiciones de visibilidad reducida y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.