El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles muy altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a 96% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 48 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían ser especialmente notables, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría causar incomodidad y afectar actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la tarde, lo que podría complicar la circulación vehicular. La niebla se espera que sea más densa en ciertos momentos, lo que podría requerir que los conductores mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Los ciudadanos deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de que la visibilidad se vea afectada por la niebla. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.