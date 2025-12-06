El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% durante la mayor parte del día. Esto generará una atmósfera densa y húmeda, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío mayor. Es recomendable que los residentes y visitantes de Pazos de Borbén se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse reducida debido a la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la tarde. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución al conducir y al realizar actividades en la naturaleza.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% en la tarde y a un 25% hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento, y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

