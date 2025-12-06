El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm, siendo más intensas en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13-14 grados durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esto generará un ambiente húmedo y denso, propicio para la formación de niebla, que se espera que se presente en varios momentos, especialmente en la mañana y al final de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque se mantendrá en un 35% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, Oia experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y niebla. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de las actividades al aire libre de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.