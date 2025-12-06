El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que comenzarán a manifestarse, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, la temperatura podría aumentar nuevamente, alcanzando hasta 16 grados en algunos momentos. Esta variación térmica, aunque moderada, contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente, acentuada por la alta humedad relativa que se mantendrá en el 100% durante todo el día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en los periodos más intensos. Esta brisa, aunque no excesivamente fuerte, puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la humedad y las temperaturas más bajas. Los ciudadanos deben considerar abrigarse adecuadamente si planean salir, sobre todo en las horas de mayor viento.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma que se prevén en ciertos momentos del día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. Esto podría complicar la circulación vehicular, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A lo largo del día, las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Aunque no se anticipan tormentas severas, la posibilidad de chubascos es constante, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles. La población debe estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

En resumen, O Rosal experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y vientos moderados. La combinación de estos factores sugiere que es un buen día para actividades en interiores, mientras que las salidas al exterior deben ser planificadas con cuidado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.