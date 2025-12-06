El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en el periodo más húmedo.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 16 grados durante el día. A primera hora, se registrarán 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la tarde, antes de volver a subir a 15 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 91% hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se espera que el viento mantenga su dirección, aunque su intensidad variará, siendo más fuerte en las horas centrales.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 50% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la actividad eléctrica será menos probable en la tarde, con un descenso a un 35% entre las 13:00 y las 19:00, y prácticamente nula en la última parte del día.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, aunque las condiciones de lluvia podrían persistir. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día gris y húmedo en O Porriño. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia y viento, y se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.