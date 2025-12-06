El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones de "Cubierto" hasta el amanecer. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa que comenzarán a ser más notables a partir de la madrugada.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados . Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar ropa adecuada para la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las horas más activas de la mañana. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 23 y 43 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede generar sensaciones térmicas más frías, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante los periodos de lluvia, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones en la costa.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar completamente, especialmente en la franja horaria de la mañana.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte, y que disfruten de las actividades bajo techo si es posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.