El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se mantendrá similar, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad de las precipitaciones. Se espera que las lluvias acumulen entre 0.1 y 0.8 mm, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se reduce al 50%. A pesar de esto, el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de bruma podrían hacer que la visibilidad se vea afectada.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 34 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esta situación podría contribuir a un aumento en la sensación térmica, haciendo que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 15 grados, mientras que la humedad comenzará a disminuir gradualmente.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias se volverán menos frecuentes, aunque no se descartan chubascos aislados. La probabilidad de tormenta se reduce a cero entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente. La visibilidad mejorará, pero el ambiente seguirá siendo fresco y húmedo, con temperaturas que rondarán los 15 grados.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.