El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 0.8 mm en el periodo de 15:00 a 16:00.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas de la tarde y la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante el resto del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la formación de niebla en algunos momentos.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h entre las 16:00 y 17:00. Esta combinación de viento y humedad podría generar condiciones propensas a tormentas, especialmente en los periodos de mayor actividad, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% entre las 01:00 y 07:00, y en un 50% entre las 07:00 y 13:00.

A medida que avance el día, se espera que la niebla se haga más presente, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las actividades al aire libre. La bruma también se manifestará en algunos momentos, especialmente en la tarde, lo que podría dificultar la percepción de distancias.

Es recomendable que los residentes de Mos tomen precauciones al salir, especialmente en la mañana y la tarde, debido a las condiciones de visibilidad reducida y la posibilidad de lluvia. Se sugiere llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.