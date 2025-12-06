El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, especialmente en los periodos iniciales, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se irán intensificando en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango térmico, aunque fresco, no será excesivamente frío, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera a pesar de la humedad presente en el ambiente. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a medida que el día avanza, pero aún así se mantendrá por encima del 90% en la mayoría de los periodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en las primeras horas y que se mantendrá alta durante la mañana. Las lluvias serán más notorias entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se espera que la intensidad de las mismas aumente. Esto podría generar charcos y acumulaciones en algunas zonas, por lo que se recomienda precaución al transitar por áreas propensas a inundaciones.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque no será extremadamente fuerte, puede contribuir a una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas, disminuyendo a un 20% en la tarde y a 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la franja horaria de mayor actividad de lluvias.

En resumen, Moraña experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones de visibilidad reducida y que tomen precauciones al salir, especialmente en la carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.