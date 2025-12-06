El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 13 y 15 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 14 grados, que se mantendrán hasta la tarde, cuando se espera un ligero descenso a 13 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y ligeramente disminuyendo a 97% en la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 10-12 km/h, lo que permitirá que el ambiente se sienta un poco más fresco.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 0% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas en la mañana, por lo que es importante estar atentos a las condiciones climáticas.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:02, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. En resumen, se recomienda a los habitantes de Mondariz que se preparen para un día húmedo y fresco, con lluvias ligeras y un cielo mayormente nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.