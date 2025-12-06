El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que se prevén especialmente en el periodo de 00:00 a 07:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más tempranas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la mañana, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 16:00 y 17:00. Esta combinación de viento y humedad podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70% durante la mañana, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, especialmente en las primeras horas del día. La lluvia acumulada se espera que sea mínima, con totales que no superarán los 0.6 mm en las horas más críticas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones cambiantes.

A medida que el día avance, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera mejora en la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el paisaje. La puesta de sol está programada para las 18:02, momento en el cual la temperatura comenzará a descender, cerrando un día fresco y húmedo en Moaña.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.