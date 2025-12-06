El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 15 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío y malestar.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se prevén a partir del periodo de las 2 a las 4 de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Meis experimenten algunas lloviznas. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm, pero la persistencia de la lluvia puede hacer que el ambiente se sienta aún más húmedo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 49 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja en las horas de la tarde, con un 25% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que indica que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo. Sin embargo, es recomendable que los residentes se mantengan informados y preparados ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad comenzará a disminuir ligeramente. La niebla podría regresar, especialmente en las horas más frías de la noche, lo que podría afectar nuevamente la visibilidad. En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco, húmedo y nublado, con lluvias ligeras y viento moderado, lo que invita a los habitantes a abrigarse y estar atentos a las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.