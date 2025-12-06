El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en los periodos iniciales del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles del municipio. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias ligeras que se concentrarán en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, rondando los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando valores cercanos al 100% en varios momentos del día. Esto podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulados que no superarán los 0.7 mm en el periodo más lluvioso. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las lluvias serán intermitentes y no se espera que generen problemas significativos, aunque es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 41 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento podrían ser más fuertes en zonas expuestas, por lo que se debe tener precaución, especialmente en áreas rurales o en la costa.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 0% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la lluvia, las tormentas eléctricas no son esperadas. En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y viento moderado, manteniendo la precaución ante la niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.