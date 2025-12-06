El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán predominantes, con una visibilidad reducida que podría dificultar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 15 grados , lo que, junto con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío y malestar.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas intermitentes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Marín necesiten paraguas a mano. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.6 mm, pero la persistencia de estas podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 19 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más baja, acentuando el frío que se sentirá durante el día. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, por lo que es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

A medida que avance la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 14 grados . La visibilidad podría mejorar un poco hacia el final del día, pero la nubosidad persistirá hasta el ocaso, que se espera para las 18:02. La combinación de la humedad, el viento y las temperaturas frescas hará que la sensación de frío se mantenga, por lo que se aconseja a los residentes de Marín que tomen precauciones al salir.

En resumen, el día se presentará fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y prepararse adecuadamente será clave para disfrutar de este día en Marín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.