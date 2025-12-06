El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las precipitaciones sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 milímetro en total. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la lluvia podría ser intermitente, lo que significa que habrá momentos de ligera lluvia a lo largo del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta, superando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Las condiciones de humedad, combinadas con el cielo cubierto, podrían hacer que la percepción térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Lalín vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Los vientos serán más intensos en las primeras horas de la tarde, por lo que se aconseja tener precaución si se planean actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de tormentas también estará presente, con un 60% de posibilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podrían producirse tormentas aisladas que podrían intensificar temporalmente las precipitaciones.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones ante el viento fuerte y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.