El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga constante, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 16 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia del viento. Este viento, que soplará principalmente del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 44 km/h en las rachas más fuertes, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.7 mm en total durante el día. Sin embargo, es recomendable llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las primeras horas, cuando la probabilidad de tormentas es del 65%.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuye, pero aún se mantendrá un 35% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias podrían cesar, el cielo permanecerá cubierto y la inestabilidad atmosférica podría generar algunos chubascos aislados.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y las nubes bajas, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja precaución a quienes planeen desplazamientos en carretera.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas. Las condiciones del viento y la alta humedad contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.